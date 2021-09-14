آيفون 13.. إعلان مرتقب عن “الهاتف الأشهر”

ينتظر العالم بشغف، الثلاثاء، الكشف عن هاتف أبل الجديد، آيفون 13، الذي ستعلن تفاصيله خلال مؤتمر الشركة الأميركية السنوي، صباح اليوم بتوقيت كاليفورنيا.

وتشير الدلائل إلى أن أبل ستعلن عن 4 إصدارات جديدة من هاتفها الأشهر هي: iPhone 13 و13 Mini و13 Pro و 13 Pro Max، وذلك في اتباع نمط مماثل لإعلان العام الماضي عن iPhone 12.

ومنذ إعلان ستيف جوبز، رئيس أبل الأسطوري الراحل عن نسخة آيفون الأولى عام 2007، يترقب عشاق التقنيات الحديثة، في سبتمبر كل عام، جديد الشركة العملاقة، وعلى رأسه بطبيعة الحال مواصفات وشكل الهاتف الجديد.

وبينما بدل فيروس كورونا السيناريو السنوي لمؤتمر سبتمبر، الذي عقد لأول مرة منذ سنوات في 2020 من دون إعلان عن “آيفون” جديد، تشير كل التوقعات إلى الكشف اليوم على نسخ الهاتف الجديد، الذي قد يطرح في الأسواق خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بحسب موقع CNET.

وربما لن يكون بوسع عشاق أبل انتظار تغيير ثوري على الهاتف المرتقب إذ تتوقع المصادر تغييرات “غير جوهرية” على شكل الهاتف الذي لن يتغير للعام الثالث على التوالي، لكن أبل لن تخيب التوقعات عبر تغييرات أخرى بطبيعة الحال.

وحسب موقع “تي 3” المتخصص بالأخبار التقنية ستطرح أبل 4 نسخ من هاتفها الجديد: هي “آيفون 13 ميني” و”آيفون 13″ و”آيفون 13 برو”، و”آيفون 13 برو ماكس”، وهي نفس نسخ آيفون 12، لكن مصادر بينها CNET أشارت إلى إمكانية أن تصل السعة التخزينية لهاتف آيفون برو إلى 1 تيرا للمرة الأولى.

كما أشارت تلك المصادر إلى أن الهاتف الجديد قد يشهد بعض التعديل البسيط على تصميمه، فضلا عن مزايا جديدة بالكاميرا (التصوير الليلي)، وغيرها من ترقيات الميزات، وقد تكون الأسعار أيضًا أعلى قليلاً من طرازات آيفون 12.

ويمكن لعشاق التقنية متابعة الحدث المبتكر على الهواء مباشرة عبر الرابط التالي:

ويقام الحدث في معقل أبل بكوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، أو بالتوقيتات التالية حول العالم:

12 ظهرا في تكساس

1 مساء في نيويورك.

6 مساء في الدار البيضاء

8 مساء في إسطنبول.

9 مساء في دبي.

8 مساء في الرياض.

8 مساء في بغداد.

7 مساء في القاهرة.

2 صباحا في طوكيو.

3 صباحا في سيدني.