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ائتلاف العبادي: الانتخابات المقبلة مختلفة عما سبق.. آخر فرصة لإنقاذ العراق

اعتبر عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني،  الاثنين، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مختلفة عن الانتخابات التي سبقتها وخصوصاً انتخابات ٢٠١٨ التي حدث فيها تزوير كبير اعترف به الجميع، متوقعاً أنه مع إجراءات الحكومة اليوم والرقابة الدولية، أن تجرى انتخابات بنزاهة مقبولة.

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عقيل الرديني

وأوضح الرديني ، أن «الانتخابات ستكون آخر فرصة لإنقاذ العراق وإلا قد نجد أنفسنا بمواجهة الانهيار التام للدولة، والمشاركة الواسعة في الانتخابات هي الكفيلة بإتمام تلك المهمة، والمقاطعة تعني استمرار الانهيارات في البلاد».

لافتاً إلى أن «ائتلاف النصر منفتح للتحالف مع جميع القوى التي تؤمن بالدولة وتعمل على بنائها بالأسس الصحيحة بعيداً عن المحاصصة والفساد».

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