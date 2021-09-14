الأسدي من صلاح الدين: جميع محاولات داعش الأخيرة {يائسة}

تكريت: سمير عادل

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي خلال زيارته صلاح الدين أنَّ عصابات داعش ومحاولاتها الإرهابيَّة اليائسة لن تمكنها من العودة للمربع الاول، او تثني عزيمة الاجهزة الامنية في ملاحقة فلولها والقضاء عليها بكل قوة. وقال الاسدي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته المحافظة وحضرته “الصباح”: إنَّ “صلاح الدين مرت بظروف صعبة، لكنها تلاشت بمواقف اهالي المحافظة من شيوخ ووجهاء ومواطنين”. ولفت الاسدي إلى أنَّ “جهاز الامن الوطني بجميع مديرياته الشمالية والجنوبية تحت تصرف المحافظة لتزويدها بكل ما تطلب ويستجد من معلومات من اجل الوصول إلى ارضية آمنة لحدثين مهمين هما زيارة الاربعين والانتخابات”.

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