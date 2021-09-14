الشرطة الروسية تضبط شحنة لقاحات «كورونا» في طريقها من سوريا إلى العراق

أوقفت الشرطة العسكرية الروسية، الاثنين، شاحنة تابعة للحرس الثوري الإيراني في البادية السورية، محملة بكمية من لقاح (أسترازينيكا) البريطاني المضاد لـ «كورونا»، كانت في طريقها إلى الأراضي العراقية.

وقالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية، إن دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية أوقفت شاحنة تجارية تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب منطقة كباجب على طريق تدمر – دير الزور، وخلال تفتيشها تم العثور على 500 أمبولة من لقاح أسترازينيكا البريطاني، وتمت مصادرتها وتوقيف السائق ومعاونه، واعترفا بأنهما كانا يتجهان إلى العراق.

وأشارت إلى أن قوات النظام بأوامر من قيادة القوات الروسية بدير الزور، حاولت الحصول على معلومات من الحرس الثوري الإيراني حول الشحنة، دون تلقي أي رد حتى الآن.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن عمليات تهريب اللقاح تتم من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نحو العراق، بالوقت الذي يتفشى فيه الوباء بشكل كبير في دير الزور ومناطق شمال شرق سوريا، بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة المعارضة.

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