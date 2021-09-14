“العدالة والتنمية” التركي: العلاقات بين تركيا ومصر دخلت مرحلة التطبيع

اعتبر المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا عمر جليك، أن العلاقات بين تركيا ومصر دخلت في مرحلة من التطبيع في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المتحدث قوله: “نحن سعداء بهذا. مصر هي أحد الشركاء المهمين لبلدنا. في عام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري 4.85 مليار دولار”.

وتابع جليك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع للجنة التنفيذية في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “في الوقت نفسه، لدينا روابط تاريخية وعلاقات صداقة ومسؤوليات مفروضة علينا من البحر الأبيض المتوسط الذي نتشاركه”.

وأكد جليك، أن عقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة، يظهر مرحلة أخرى من التقدم إلى الأمام.

وأشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد تطبيعا في الوقت الراهن، لافتا إلى بدء محادثات ثنائية حول التطورات في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

وأعرب جليك عن ترحيبه بالتقدم في تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة، لافتا إلى أهمية إيجاد استراتيجيات أكثر تقاربا حول المشكلات الإقليمية.

المصدر: الأناضول