الكاظمي لأبو الغيط: العراق سائر بعلاقاته الخارجية على نهج الحوار لا القطيعة

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم، مشددا على أهمية اعتماد الدول العربية على نفسها، والانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (14 ايلول 2021)، ان “الكاظمي استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية، وعموم الأوضاع في البلدان العربية، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات”. وتابع، ان “الكاظمي أشار خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الجامعة العربية، في تقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات، وفي تعزيز الحضور العربي في العراق؛ الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي”. وبين الكاظمي، ان “العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادم”، مؤكدا ان “العراق يرى ضرورة اعتماد الدول العربية على نفسها، والانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء”. وزاد البيان ان “أبو الغيط، أشاد بعودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي، وعد ذلك عودة مظفرة لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية، ومنها ملفات تعزيز الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة”. A.A

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