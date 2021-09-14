رئيس الوزراء يختتم زيارته إلى إيران

اختتمَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعاد إلى أرض الوطن. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن “الكاظمي تشرف قبيل عودته إلى أرض الوطن بزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام). وكان الكاظمي توجه أمس الأول الأحد إلى إيران على رأس وفد حكومي كبير ضم سبعة وزراء ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وناقش خلال المباحثات الثنائية مع الرئيس الإيراني مجموعة من الملفات المهمة بين البلدين.والتقى الكاظمي على هامش الزيارة، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.

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