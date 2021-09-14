ماجدة الرومي تستعد لافتتاح أولى فعاليات مهرجان جرش

مهرجان جرش للثقافة والفنون 2021

بدأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الإستعدادات اللازمة للمشاركة في المهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته لـ 35 ، تحت شعار “جرش مزينة بالفرح”، لتفتح أولى فعاليات المسرح الجنوبي، بتاريخ 22/9/2021 ، في ليلة تعد من أهم ليالي مهرجان جرش .

ويأتي استعداد الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامجاً غنائياً يليق بالمهرجان وجمهورها الأردني والعربي ، مغازلة جمهورها بجملة من التغريدات كان أبرزها ” إلى جرش ….اشتقنا إلى عمان وأهل عمان ” .

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