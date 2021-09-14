مجدداً .. مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول‎‎

أقدمت خلايا تنظيم داعش، الاثنين، على قتل لاجئة عراقية في مخيم الهول بريف الحسكة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وسط ازدياد ملحوظ لحالات القتل في المخيم.

وقالت مصادر محلية من داخل المخيم، إن «مجهولين قتلوا لاجئة عراقية في القسم السادس من المخيم، وذلك بمسدس كاتم للصوت، دون معرفة السبب».

وجرى تسجيل قرابة 60 حالة قتل و10 إصابات منذ مطلع العام الجاري، طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين في مخيم الهول.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية ويقدر عددهم بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

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