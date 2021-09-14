ملايين الدولارات مكافئة مقابل معلومات عن مطلوبين اثنين من ميليشيا حزب الله اللبناني

أعلن برنامج مكافأت من أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤول في حزب الله اللبناني، طلال حمية.

ووفق الموقع الإلكتروني للمكافآت من أجل العدالة، فإن حمية هو “رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله”، وهذه المنظمة تمتلك خلايا لها في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر منظمة الأمن الخارجي المسؤولة عن تخطيط، وتنسيق، وتنفيذ هجمات إرهابية خارج لبنان، استهدفت فيها إسرائيليين وأميركيين.

ويستخدم حمية أسماء مستعارة إضافة لاسمه طلال حسني حمية، وعصمت ميزاراني.

وحمية هو مواطن لبناني، لم يتم تحديد ميلاده بدقة، إذ أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه مولود في مارس/آذار من عام 1958 أو 1960، أو في ديسمبر/كانون الاول من عام 1958.

كما يقدم البرنامج مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر، وهو من كبار مسؤولي حزب الله.

وشكر له دور كبير في تخطيط وتنفيذ عملية تفجيرات ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت في أكتوبر/تشرين الاول من عام 1983، والتي أسفرت عن مقتل 241 جنديا أميركيا.

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