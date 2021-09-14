وفد أمناء شبكة الإعلام يشهد تنصيب بطريرك الكنيسة الآشوريَّة

أربيل: إيفان ناصر حسن

شهد وفد من مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي مراسيم تنصيب “مار آوا روئيل” البطريرك الـ122 لكنيسة “المشرق” الآشوريَّة التي أقيمت أمس الاثنين في كنيسة “مار يوحنا” بمدينة عينكاوا شمالي محافظة أربيل، وحضر المراسيم شخصيات حكومية وسياسية بينهم رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني.

ومثل وفد الشبكة نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد سلام وعضو المجلس الدكتورة مارلين عويش التي تحدثت قائلة: “إننا حريصون كشبكة إعلام عراقي على المشاركة بحفل التنصيب بوفد يمثل رئاسة الشبكة ومجلس الأمناء، والشبكة مهتمة بكل القوميات والأديان والطوائف وإبراز مناسباتها بجميع قنوات الشبكة”.

بدوره، قال رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري: إنَّ “عودة الكرسي البطريركي الآشوري للعراق حدث تاريخي مهم، إذ كان الكرسي متواجداً في المنفى منذ أكثر من 70 عاماً، وتحسّن الأجواء بالإقليم أعادت الثقة لجميع المكونات، حيث حضر المئات من أبناء الكنيسة المقيمين في

الخارج”.

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