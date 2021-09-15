اربيل .. ضبط مزور تأشيرات سوري الجنسية نصب على المواطنين

أعلنت شرطة العاصمة أربيل ، اليوم الأربعاء ، ضبطها متهماً بتزوير تأشيرات السفر (الفيزا) والنصب والتحايل على المواطنين لأخذ أموالهم.

مديرية شرطة العاصمة ، قالت في بيان ، ان مديرية شرطة ناحية شاويس التابعة لقضاء سهل أربيل (شمال العاصمة) ضبطت شخصاً سورياً من المكون العربي ، اشارت اليه بـ(ع.م.ج) بتزوير تأشيرات السفر (الفيزا) والنصب والتحايل على المواطنين لأخذ أموالهم .

البيان ، اوضح ان المتهم المذكور ، تحايل على العديد من المواطنين كما كان قد صدر بحقه مذكرة توقيف من شرطة مطار أربيل . لافتاً الى انه قد قيد التوقيف حالياً بقرار من قاضي التحقيق

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