الاستخبارات تعتقل 10 “متسللين” من سوريا

تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، من اعتقال 10 متسللين من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.

وأوضح بيان للاسخبارات العسكرية الاتحادية انه ” من خلال المراقبة والمتابعة والاستعانة بالكاميرات الحرارية تم مشاهدة عدد من الاشخاص وهم يحاولون اجتياز الحدود السورية باتجاه اراضينا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى”.

وأضاف، “تم نصب كمين محكم للمتسللين من قبل المفارز الاستخبارية وقوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ في القرية ذاتها للقبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به “.

وأشارالبيان الى ان “المتسللين هم من عائلة عراقية مكونة من عشرة اشخاص نساء واطفال هربوا الى سوريا اثناء معارك التحرير، وقد تم احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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