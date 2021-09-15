الجمعيات الفلاحية : العراق يصدر نوع واحد من التمور .. وهذا هو عدد النخيل حالياً

أكد رئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد، اليوم الاربعاء، ان العراق يصدر نوعاً واحداً من التمور فقط ، وهو “الزهدي” ، والذي يعد من التمور السكرية وهو يدخل ضمن الصناعات التحويلية ، لافتاً الى ان تمر المائدة فلا يصدر الى خارج العراق.

وأوضح العصاد ان “تصدير تمر الزهدي يتركز على دولتين وهما سوريا بنحو ٢٠٠ الف طن والمتبقي يصدر الى دولة الامارات العربية المتحدة والامر المستجد بهذا الموسم انه تم فتح خطوط مع دولة مصر من خلال مستثمرين هناك والذين سوف يكونون وسطاء لنقل التمور العراقية الى هولندا وإيطاليا”.

وأشار العصاد الى ان “عدد النخيل في العراق بلغ في اعلى ذروته ٣٢ مليون نخلة وبسبب الحروب منذ الثمانينات فقد انخفض العدد ليكون في عام ٢٠١٠ بواقع ١٠ ملايين نخلة والان بفضل دخول تقنيات الزراعة الحديثة ومن أهمها “النسيجية” فيقدر العدد في الوقت الراهن بـ ١٨ مليون نخلة”.

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