تعرف على الأفلام المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان ‹السينما ضد الإرهاب›

أعلنت لجنة الفرز في الدورة السادسة لمهرجان ‹السينما ضد الإرهاب› والذي يقام في بغداد منتصف شهر تشرين الأول القادم، عن أسماء الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، وهي كالتالي:

– فيلم (أرض الغراب) روائي قصير إخراج محمد دربنديخاني إقليم كوردستان.

– فيلم (رمز الأمان هيماي ارامي) تسجيلي قصير إخراج كامل قادر إقليم كوردستان.

– فيلم (نباح من أجل الحياة) روائي قصير إخراج كاردينيا هيمن إقليم كوردستان.

– فيلم (انتهى الوقت) روائي قصير إخراج عبدالخالق جودة إقليم كوردستان.

– فيلم (الهبوط للأسفل) روائي قصير إخراج هردي حسن إقليم كوردستان.

– فيلم (الهروب للحرية) انميشن قصير إخراج سامي كاكة إقليم كوردستان.

– فيلم (ريبتاج) روائي قصير إخراج اشتي يونس إقليم كوردستان.

– فيلم (آخر ساعة) روائي قصير إخراج هانا كاوة إقليم كوردستان.

– فيلم (فوتوغراف) روائي قصير إخراج مهند الكلثوم سوريا.

– فيلم (الصياد المجنون) روائي قصير إخراج مهران عبدو سوريا.

– فيلم (أماني) تسجيلي قصير إخراج فاضل ماهود العراق.

– فيلم (سول) روائي قصير إخراج أمير ريحاني العراق.

– فيلم (استوديو بغداد) روائي قصير إخراج على عدنان العراق.

– فيلم (إيفا) روائي قصير إخراج حسين العزاوي العراق.

– فيلم (بائع الشاي) روائي قصير إخراج عباس العبودي العراق.

– فيلم (بويجي) روائي قصير إخراج على السعيدي العراق.

– فيلم (خط وردي) روائي قصير إخراج شمس التميمي العراق.

– فيلم (أعلى منتصف درجة الغليان) تسجيلي قصير إخراج أمجاد الهجول العراق.

– فيلم (رصيف نوبل) روائي قصير إخراج محمد أركان العراق.

– فيلم (قداس) روائي قصير إخراج إيمان فارس العراق.

– فيلم (مفقود) روائي قصير إخراج مها المعيني العراق.

– فيلم (أبو الهيل) روائي قصير إخراج عماد الزركاني العراق.

– فيلم (الزجاجة) أنميشن قصير إخراج أمير محمد العراق.

– فيلم (هناك أجمل) أنميشن قصير إخراج حسنين الهاني العراق.

– فيلم (السنبلة) أنميشن قصير إخراج عدي عبدالكاظم العراق.

– فيلم (شوت) أنميشن قصير إخراج زيد شكر العراق.

– فيلم (نقطة المواجهة) روائي قصير إخراج حليم الزهراوي العراق.

– فيلم (فونيكس) روائي قصير إخراج أبرار الجبوري العراق.

– فيلم (أرواحنا في الزقاق) روائي قصير إخراج محمد الإمارة العراق.

علما أن هناك أفلاما أخرى اختيرت للمشاركة في الدورة السابعة للمهرجان والذي يقام في الأول من شباط عام ٢٠٢٢.

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