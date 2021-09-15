رئيس إقليم كوردستان يصل لندن في زيارة رسمية الى بريطانيا

وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء ، الى العاصمة البريطانية لندن ، في زيارة رسمية.

رئاسة الإقليم ، قالت في بيان طالعته (باسنيوز) ان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وصل لندن في زيارة رسمية.

البيان أضاف ، ان رئيس إقليم كوردستان سيجتمع برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن ، ووزيري الخارجية والدفاع دومينيك راب وبن والاس ونواب ومسؤولين حكوميين آخرين .

مردفاً ، ان بارزاني سيناقش خلال زيارته تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وبريطانيا ، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين إقليم كوردستان والعراق ، وبريطانيا ، والحرب ضد الإرهاب ، والوضع والاستقرار في العراق والمنطقة بشكل عام.

ووفق معلومات ستستغرق زيارة رئيس إقليم كوردستان الى بريطانيا 3 أيام ، وسيدشن لقاءاته الرسمية بعد ظهر اليوم بالاجتماع مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس ، فيما سيجتمع بوزير الخارجية دومينيك راب غداً الخميس ، ومع رئيس الوزراء بوريس جونسن الجمعة .

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