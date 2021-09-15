رئيس استئناف الرصافة يناقش مع ضباط الداخلية معالجة ظاهرة الابتزاز الالكتروني والمتسولين والعنف الاسري

بغداد/ إعلام القضاء

بحث السيد رئيس محكمة استئناف الرصافة الاتحادية القاضي عماد الجابري يوم الثلاثاء الموافق 14/ 9/ 2021 مع مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن ومدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية وعدد من ضباط الشرطة المجتمعية ومدير الارشاد الديني في الوزارة ظاهرة الابتزاز الالكتروني وغيرها من القضايا الهامة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء أن “الطرفين ناقشا ظاهرة الابتزاز الالكتروني الذي انتشر في الآونة الاخيرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي , إضافة إلى موضوع انتشار ظاهرة التسول في شوارع العاصمة بغداد ، فضلا عن موضوع العنف الاسري وكيفية معالجتها وفقا للقانون”.

إلى ذلك قال السيد رئيس الاستئناف إن “شبكات التسول تستخدم الاطفال كوسيلة للحصول على الاموال مما يجعلهم ضحية هذه الشبكات, مشددا على تطبيق قانون الاتجار بالبشر بحق من يستخدم هؤلاء الاطفال إضافة إلى ضرورة توفير مكان أمن لهم “.

وبين بأن “رئاسة الاستئناف تدعم كافة الجهود التي تقوم بها الشرطة المجتمعية من اجل مكافحة ظاهرة التسول والمشردين والعنف الاسري للحفاظ على المجتمع العراقي من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط