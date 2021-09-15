عالية نصيف: ميناء الفاو أصبح عديم الفائدة ووزير النقل تنصل عن وعوده 

حمّلت النائبة عالية نصيف وزير النقل المسؤولية عن جعل ميناء الفاو عديم الفائدة بعد تقليل عمقه الى الحد الذي لايسمح برسو البواخر الكبيرة، مبدية استغرابها من تنصله عن وعوده في آخر اجتماع له مع أعضاء مجلس النواب، مبينة أن ميناء الفاو في النهاية قد يرى النور مع فارق في التسمية بعد حذف كلمة الكبير واستبدالها بالصغير .

وقالت في بيان اليوم :” ان الميناء بشكله الأخير هو خيبة أمل للشعب العراقي الذي تم امتصاص غضبه من خلال الترويج للمشروع والإعلان عن البدء به وإبرام العقد، فالذي حصل فيما بعد هو تقليل عمقه من 19 متراً الى 14 متراً وتقليص مساحة الحوض (وهذا ما حذرنا منه في بيانات سابقة) ، بالإضافة الى تقليل كلفة العقود الخمسة من أربعة مليارات دولار الى أقل من مليارين ونصف، علماً بأن المليارين ونصف سوف يدفعها العراق مقابل الحصول على ميناء يصلح للسفن الصغيرة جداً الشبيهة بالزوارق العادية، فالسفن الكبيرة لايمكن أن ترسو إلا في ميناء عمقه على الأقل 19 متراً “.

وأضافت نصيف أنه :” على ضوء ما يحصل من تلاعب بالتصميم وتقليل التكلفة يتضح أن إبرام العقد مع الشركة الكورية كان الهدف منه هو الصخب الإعلامي وإلهاء الشارع وإقناع الناس بأن الميناء الكبير سيرى النور أخيراً وسنعيش في رفاهية، ومن جهة ثانية يبدو أن قيام الكويت بسحب طلبها الخاص بالربط السككي تم بمقابل تقليل عمق ومساحة ميناء الفاو لجعل البواخر الكبيرة ترسو في ميناء مبارك “.

وشددت نصيف على ” ضرورة استنهاض همم الجماهير والشرائح المثقفة والأكاديميين والإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومة ووزارة النقل بتعديل عقد الميناء وتصحيح مواصفاته بدلاً من ضياع أموال الشعب على ميناء شكلي بلا فائدة ” ، مبينة ” ان وزير النقل يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ بعد ان تبخرت كل وعوده التي قطعها أمام أعضاء مجلس النواب “.

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