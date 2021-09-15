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عمار النعيمي يستقبل سفيري العراق وبنما

عمار النعيمي لدى استقباله السفير العراقي (وام)

عمار النعيمي لدى استقباله السفير العراقي (وام)

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتعزيز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات. واستعرض سموه والسفير العراقي – خلال اللقاء – آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وعبر مظفر مصطفى الجبوري عن سعادته وبالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على هذا اللقاء، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين.. مؤكداً أن الإمارات تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خريطة الدول المتقدمة.

حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في «حكومة عجمان»، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في ديوان الحاكم  أمس،  ريكاردو لافييري سفير جمهورية بنما لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب سموه بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.
وبحث سموه وسفير جمهورية بنما خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. وأثنى سفير بنما على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.
حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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