فوز مهاجرين كورديين بعضوية البرلمان النرويجي

فاز سياسيان كورديان مهاجران بعضوية البرلمان النرويجي ، ليصبحا أول كورديين يفوزان بمقاعد في الهيئة التشريعية العليا في البلاد.

سهير آيدار ، من مدينة قونية في شمال كوردستان (كوردستان تركيا) ، فازت كمرشحة عن الحزب الأحمر ، الذي تشغل آيدن عضوية مجلسها المركزي .

وكانت الكوردية آيدار ثاني مرشحة للحزب عن مدينة أوسلو في انتخابات 13 سبتمبر/أيلول.

وتُعرف سهير آيدار بنشاطاتها في الحركات النسوية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المناهضة للعنصرية.

أما الفائز الكوردي الثاني فهو ماني حسيني ، وأصله من مدينة قامشلو في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) ، وخاض الانتخابات كمرشح عن حزب العمال في منطقة آكيرشوس في العاصمة أوسلو.

وشغل ماني حسيني عدة مناصب في حزب العمال الفائز في الانتخابات ، كان اهمها رئاسة منظمة شباب الحزب منذ عدة سنوات ، اضافة الى عمله الحزبي ، عمل كذلك في السفارة النرويجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقنصليتها في دبي.

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