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قصف تركي وحرائق في عفرين

جددت المدفعية التركية، مساء اليوم الثلاثاء، قصفها على مواقع الوحدات الكوردية والنظام السوري في ريف عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال الناشط الإعلامي روهات محمد  إن «قوات الجيش التركي وميليشياتها قصفت مواقع الوحدات الكوردية والنظام السوري في قريتي بينه وأقيبة التابعتين لناحية شيراوا بريف عفرين».

إلى ذلك، اندلعت حرائق ضخمة في الغابات الحراجية بقرية كوران التابعة لبلدة جنديرس، ما أدى إلى حرق المئات من الأشجار في مساحة قدرت بـ 20 هكتارا.

وفي سرى كانيه (رأس العين) جرت اشتباكات اليوم بين عناصر ميليشيا الفرقة 20 وعناصر ميليشيا الشرقية المواليتين لأنقرة في قرية المبروكة شرقي المدينة، دون معرفة حجم الخسائر.

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