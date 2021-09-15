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مستشار حكومي: مهمة البعثات الدولية تنحصر بتقييم الاقتراع

أكد مستشار حكومي، بأن دور البعثات الدولية في الانتخابات المبكرة المقرّر إقامتها في العاشر من الشهر المقبل يقتصر على تقييم عملية التصويت.

وقال المستشار في مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “المراقبين الدوليين سينحصر دورهم على مراقبة يوم الاقتراع وعملية التصويت”.

وتابع الهنداوي، أن “من حق أية جهة دولية أن تتولى عملية الرقابة أو ترفع التقارير بشأن العملية الانتخابية”.

وشدد على أن “البعثة الدولية للأمم المتحدة وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي سيكون دورهما أسوة بالمراقبين الدوليين من تقييم عملية التصويت”.

ولفت الهنداوي، إلى أن “الحكومة أعلنت عن عزمها توفير البيئة الآمنة للانتخابات على كافة المستويات وقد أعدت خططا لهذا الأمر”.

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