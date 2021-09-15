مصدر : قريباً ابعاد مجموعة من مرشحي الانتخابات.. لهذا السبب !

أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، ان الحكومة وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات سوف تعلن مجموعة عقوبات تجاه بعض المرشحين الذين قاموا بمخالفات قانونية خلال الفترة الماضية وسوف يتم منع بعضهم من المشاركة في السباق الانتخابي.

وأوضح المصدر ، ان “مجموعة المرشحين الذين سوف يتم استبعادهم عن الانتخابات ويسحب ترشيحهم منها هم المتورطون بمساعي تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها وسوف تعلن أسمائهم خلال أسبوعين على اقصى تقدير”.

وأوضح المصدر ، بأن “بقية المرشحين سوف تصدر بحقهم غرامات مالية وانذارات من قبل مفوضية الانتخابات نتيجة مخالفتهم لضوابط الدعاية الانتخابية”.

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