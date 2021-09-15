عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر للشاعر العراقي “عبد الستار بكر النعيمي” ديوانه الشعري الجديد «معبدُ الشوق »

الديوان يقع في 136 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 39 قصيدة مختارة من الشعر العمودي متنوعة الأغراض. يسيطر على أجوائها المعاناة المتكررة والصادرة من إحساس الشاعر بواقعه المرير، ومن تقدمه في السن واشتغال ذاته بأمور الحب، ما يبعث دوامة متفجرة في نفسية الشاعر المرهفة، سواء في عصر شبابه أو في مشيبه. الديوان يقع في 136 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 39 قصيدة مختارة من الشعر العمودي متنوعة الأغراض. يسيطر على أجوائها المعاناة المتكررة والصادرة من إحساس الشاعر بواقعه المرير، ومن تقدمه في السن واشتغال ذاته بأمور الحب، ما يبعث دوامة متفجرة في نفسية الشاعر المرهفة، سواء في عصر شبابه أو في مشيبه. من قصائد الديوان :

مُعلقة الحب / يا أمَّ سرابٍ / كففتُ منِ الهوَى / النفسُ إلى محبّها مسراها

عَطشتْ لهَا السواقِي / رثاء شاعر / الليلُ جلى بنوركِ المنبلج / عواركَ منكشف

أنا سيفٌ فِي يد الحق / بركبه ساروا / ويظلُّ عالمها يدورْ / خصيلة هاشم