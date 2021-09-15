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معبدُ الشوق


عبد الستار بكر النعيمي
عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر للشاعر العراقي “عبد الستار بكر النعيمي” ديوانه الشعري الجديد «معبدُ الشوق ».
الديوان يقع في 136 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن 39 قصيدة مختارة من الشعر العمودي متنوعة الأغراض. يسيطر على أجوائها المعاناة المتكررة والصادرة من إحساس الشاعر بواقعه المرير، ومن تقدمه في السن واشتغال ذاته بأمور الحب، ما يبعث دوامة متفجرة في نفسية الشاعر المرهفة، سواء في عصر شبابه أو في مشيبه.

من قصائد الديوان :
مُعلقة الحب / يا أمَّ سرابٍ / كففتُ منِ الهوَى / النفسُ إلى محبّها مسراها
عَطشتْ لهَا السواقِي / رثاء شاعر / الليلُ جلى بنوركِ المنبلج / عواركَ منكشف
أنا سيفٌ فِي يد الحق / بركبه ساروا / ويظلُّ عالمها يدورْ / خصيلة هاشم

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الشاعر عبدالستار بكر النعيمي

[email protected]

• شاعر عراقي من مواليد محافظة كركوك عام 1951.
• حاصل على بكالوريوس إدارة.
• نُشرت قصائده في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
• صدر له أربع مجموعات شعرية :
       – دموع تتكلم : دار العلوم العربية، القاهرة 2017م.
       – كلمات الشمس : مؤسسة ثائر العصامي، بغداد 2019م.
       – حشرت كفوفي : بغداد 2020م.
       – معبدُ الشوق : مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة 2021م.
•  البريد الإلكتروني: [email protected]
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