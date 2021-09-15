وزارة الهجرة تعلن صرف الوجبة الثالثة عشرة من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين من النزوح الطارئ

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، صرف الوجبة الثالثة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين الى مناطقهم المحررة ، يأتي ذلك بعد المتابعة الحثيثة من قبل السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو لملف المنح المخصصة للعائدين إلى مناطقهم المحررة.

واوضحت الوزارة ” ان الوجبة شملت 6500 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية ” ، مبينة ” أن المنحة تشمل النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد “.

وأشارت الوزارة الى أن ” العوائل العائدة المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي ” ، مؤكدة حرصها على صرف المنح المالية لجميع العائدين الى منازلهم بعد تأمين التخصيصات المالية للدفعات القادمة .

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