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الكاظمي يتلقى رسالة من ماكرون

الكاظمي يتلقى رسالة من ماكرون

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن الكاظمي استقبل أمس الأربعاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق إيريك شوفاليه.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، وفي مجال التعاون الأمني، ومحاربة الإرهاب.
وبحث اللقاء أيضاً متابعة مقررات “مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”، والاجتماعات اللاحقة التي أوصى المؤتمر بعقدها.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أهمية تنمية التعاون المشترك بين بغداد وباريس، وأثنى على إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي مجدداً في العاصمة بغداد.
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