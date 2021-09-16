خلايا داعش تتساقط في كركوك والأنبار

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

في عمليتين منفصلتين، ارتكزتا على معلومات استخباريَّة، تمكنت اجهزتنا الامنية من الايقاع بعدد من الارهابيين، بعد اختراق خلايا عصابات داعش الارهابية.

عمليات الاطاحة بالارهابيين نفذتها مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وفق مذكرة قضائية، وتمكنت من القبض على خلية مكونة من ثلاثة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش الاجرامية، احدهم عمل عنصراً استخبارياً ضمن ما يسمى ولاية كركوك.

وفي الانبار، نفذت عملية ملاحقة اخرى، وتمكنت المفارز الامنية بعد استحصال الموافقات القانونية من إلقاء القبض على اثنين من العناصر المنتمين لعصابات داعش، عملا بصفة مقاتلين في ما تسمى بولاية الفرات.

وبالتزامن مع عمليات الامن الوطني، شرعت قوات الحشد الشعبي في الانبار ايضا، بعملية نوعية تمكنت خلالها من قتل ارهابي وجرح ثلاثة آخرين وتدمير مضافة بكمين محكم في منطقة حوض الكعرة غرب المحافظة.

وفي نينوى، رصدت الكاميرات الحرارية عددا من الاشخاص يحاولون اجتياز الحدود السورية باتجاه اراضينا عبر قرية مشيرفة التابعة لناحية ربيعة، وعلى اثر ذلك نصبت مفارز الاستخبارات كمينا محكما للمتسللين والقي القبض عليهم حال اجتيازهم الحدود.

وفي بابل، نفذت شرطة المحافظة ممارسات استباقية، قُبيل انطلاق خطة الأربعين تضمنت عمليات تحرٍ ومطاردة لعدد من المطلوبين والمشتبه بهم وتفتيش الدور المتروكة والهياكل والأراضي الزراعية ضمن مناطق الواجب.

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