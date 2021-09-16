رئيس الجمهوريَّة يعلن التوقيع على مدونة السلوك الانتخابي

شهد اجتماع ضيّفه، رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأربعاء، التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المقدمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، من أجل الحفاظ على سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وأكّدت المدوَّنة، بحسب بيان رئاسي، على تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح المدونة للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي جميع المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية.

وقال صالح، خلال الاجتماع: إن هذه الانتخابات مفصليّة وتاريخية وتستند على قرار وطني بإجرائها مبكّراً من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي شهدها البلد، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تُمثل فرصة تاريخية وثمينة لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبّي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم في حياة كريمة.وأشار إلى أن مدوّنة السلوك الانتخابي تؤكد احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر في قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن التزام القوى السياسية بالمدوّنة سيسهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصليّة، مبيناً أن الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات أنموذجاً ديموقراطيا نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة.

وعدَّ الانتخابات فرصة تاريخية وثمينة نتمنى منها أن تكون بدايةً لتقويم المسار وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع الإصلاح الحقيقي الذي يلبي للعراقيين طموحاتهم وتطلعهم للحياة الحرّة الكريمة.

وفيما قدم صالح الشكر لمفوضية الانتخابات وجهودها المبذولة في تنظيم الاقتراع، مؤكداً أن دعم استقلاليتها هي مسؤولية الجميع، وكذلك تمكينها من أداء دورها الدستوري في انتخابات نزيهة بعيداً عن التلاعب، ثمّن دور بعثة الأمم المتحدة في دعم المفوضية والعملية الانتخابية من أجل توفير ظروف ملائمة لإجرائها وإنجاحها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن مدونة السلوك الانتخابي وثيقة مهمة وتستحق الدعم والإسناد، وهي وثيقة ضمير يجب أن نلتزم بها جميعاً، مشيراً الى أنه لا خيار أمام العراقيين سوى الانتخابات، ويجب أن نتعاطى مع نتائجها بحسن نية.

وأكّد الكاظمي أن الحكومة لن تنحاز إلا لإرادة الناخبين، مبيناً أن مفوضية الانتخابات قامت بدور كبير في التحضير للانتخابات تستحق عليه الثناء.

وأضاف أن الحكومة أوفت بكل التزاماتها تجاه المفوضية، مشدداً على ضرورة التعاطي مع نتائج الانتخابات، وأمامنا جميعا مسؤولية في الخدمة العامة، وعدم تكرار الأخطاء الماضية.

كما أكد قادة وممثلو القوى السياسية ضرورة الالتزام بمدوّنة السلوك الانتخابي، والعمل على تعاضد الجهود لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، ودعم مفوضية الانتخابات في إنجاح مهمتها وتأمين حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحريّة.