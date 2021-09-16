غدا.. الجويَّة يواجه الزوراء في كأس السوبر

يلتقي القوة الجويَّة غريمه التقليدي الزوراء غداً الجمعة للظفر بلقب كأس السوبر بكرة القدم.

ويتطلع الصقور إلى تحقيق الثلاثية بعد الفوز بلقبي الدوري الممتاز وكأس العراق، بينما يطمح النوارس إلى التعويض ومصالحة الجماهير بعد ان اخفق في نيل اي بطولة في الموسم السابق.

واستعد الجوية جيدا لمباراة الغد من خلال تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد احمد خلف، والمعسكر التدريبي الذي اقيم في محافظة السليمانية، وخاض فيه مباراتين تجريبيتين امام البيشمركة واربيل، قبل ان يلاعب الميناء وديا بعد العودة إلى بغداد.

ويغيب عن الازرق في مواجهة الغد علاء عباس ولؤي العاني وكرار نبيل والمحترف البنمي روديريك الونسو ميلير، والمهاجم النيجيري ايدو موسيس.

وتحدث عضو ادارة نادي الجوية هيثم كاظم طاهر عن مباراة الغد قائلا: إن الحظوظ متساوية بين الفريقين الطامحين لبداية مميزة في الموسم الجديد، مضيفا أن الصقور عازم على مواصلة النجاحات، والهدف سيكون كأس السوبر بعد الفوز بلقبي الدوري والكأس.

بدوره اكد مدرب الزوراء عصام حمد أن معسكر أنطاليا جهز فريقه بالصورة المثالية لنهائي كأس السوبر، مضيفا أن الرؤية اتضحت لدى الجهاز الفني بشأن جميع اللاعبين المحليين الذين اشتركوا امام خيطان الكويتي والانيا سبورت التركي ورديف انطاليا والصناعة. وتابع أن انضمام المحترفين سيشكل اضافة قوية للابيض امام الصقور، معلنا تواجد الجزائري لهواري طويل والموريتاني الحسن احويبيب والسوري زاهر ميداني ضمن القائمة الرسمية للقاء الغد.