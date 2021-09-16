«فيلودين» تستعرض أبرز تطبيقات الهاتف وأنظمة النقل الذكي

كاليفورنيا: أ ف ب

تستضيف شركة «فيلودين ليدار» عروضاً تقديميَّة لتقنيات «ليدار» المبتكرة الخاصة بها خلال معرض «آي إيه إيه موبيليتي» (IAA Mobility) في ميونيخ خلال الفترة ما بين (7 – 12) أيلول الحالي.

ريادة تكنولوجية

وستقدم «فيلودين» ريادتها التكنولوجية والنطاق الواسع لمنتجاتها من أجهزة الاستشعار والبرمجيات بتقنية «ليدار».

كما تستضيف «فيلودين» فعالية صحفيَّة في جناحها ضمن معرض «آي إيه إيه موبيليتي» يسلط خلالها المديرون التنفيذيون في «فيلودين» الضوء على ما تقدمه حلول «فيلودين» من حيث الأداء والنطاق والموثوقية لتشغيل البنية التحتية من الجيل التالي وتطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بالعملاء. كما سيناقشون حافظة «فيلودين» من أجهزة استشعار الحالة الصلبة صغيرة الحجم، القابلة للدمج بشكل أنيق في المركبات وتطبيقات الروبوتات.

أجهزة استشعار

وقال إريك سميت، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا في شركة «فيلودين ليدار»: «سنقوم خلال معرض (IAA Mobility) باستعراض قدرات أجهزة استشعار وبرمجيات ‹فيلودين› على تلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء ودعم التنقل الآمن والبنية التحتية للمدن الذكيَّة على مستوى العالم».

وأضاف: «سيضمّ جناحنا أيضاً بعض الشركاء الرائدين في مجال طرح الحلول المستقلة المستقبلية في السوق».

كما ستشارك «إن آي»، وهي الشركة المطورة لأنظمة الاختبار والقياس الآلية في عرض منتجاتها في جناح «فيلودين». ستقدم «إن آي» عروض محاكاة معزّزة باستخدام أجهزة الاستشعار بتقنية «ليدار» من «فيلودين» والتي يمكن استخدامها في تطوير واختبار كلّ من قدرات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمركبات المستقلة. تتولى حلول المحاكاة المقدمة من «إن آي» بتسهيل دمج أجهزة الاستشعار من «فيلودين» في حلول المركبات، ما يسمح بتسريع جهود التسويق ويحسّن سلامة المركبات.

أنظمة مساعدة السائق

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال جيف فيليبس، مدير التسويق في وحدة أعمال النقل في شركة «إن آي»: «تسهم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وقدرات المحاكاة القائمة على تقنية ‹ليدار› بدعم جهود تطوير ونشر حلول أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمركبات المستقلة التي تستخدم أجهزة الاستشعار من ‹فيلودين› بشكل أسرع.

وأضاف: «سيوفر الجمع بين أجهزة الاستشعار عالية الأداء من ‹فيلودين› وقدرات المحاكاة والمصادقة خاصتنا أداة مناسبة تسمح للمطورين باختبار الحلول والتحقق من صحتها في مجموعة متنوعة من الظروف القابلة للتطوير بشكل كبير قبل وصول المركبات إلى الطريق.»

الذكاء الاصطناعي

من جهة أخرى، تشارك «سيول روبوتيكس» وهي شريك ضمن منظومة خبراء تكامل النظم (Automated with Velodyne) في جناح «فيلودين» وستقوم بعرض المحرك المزوّد بخاصية التصور القائم على الذكاء الاصطناعي الخاص بها لأجهزة الاستشعار «»ليدار» من «فيلودين»، والذي يوفر ميزة الكشف عن الأشياء، والتصنيف، والرصد والتنبؤ للأنظمة المستقلة بالوقت الفعلي.

يتمتع المحرك القائم على الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تشغيل السيارات ذاتية القيادة، فضلاً عن تطبيقات المدن الذكية وأنظمة مراقبة المعلمات المتطورة للمرافق. تتضمن برمجية التصوّر «سينسر» (SENSR™) من {سيول روبوتيكس} محركاً قائماً على الذكاء الاصطناعي تمّ تحسينه بالكامل لاستخدام حافظة «فيلودين» من أجهزة الاستشعار بتقنية «ليدار»، بما في ذلك «بوك»، و{ألترا بوك» و»ألفا برايم».

أجهزة الاستشعار

تشمل منتجات «فيلودين» المعروضة في معرض «آي إيه إيه موبيليتي» ما يلي: {فيلاراي إتش 800»، وهو مستشعر ليدار للحالة الصلبة تمّ تصميمه لفئة السيارات وقد تمّ صنعه باستخدام تقنية مصفوفة مستشعرات الليدار المصغّرة («إم إل إيه») المتطورة المملوكة من شركة «فيلودين».

«فيلاراي إم 1600»، وهو مستشعر ليدار مبتكر للحالة الصلبة تمّ تصميمه للتطبيقات الروبوتية المتنقلة.

«فيلابيت»، وهو أصغر مستشعر من «فيلودين»، يقدّم مستويات جديدة من تعدد الاستخدام والتكلفة المنخفضة للحصول على رؤية «ليدار» ثلاثية الأبعاد.

«فيلا»، برمجيّة ثوريّة من «فيلودين» لدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وهي تشكّل أساساً لمستشعر «فيلاراي» للرؤية الاتجاهيّة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط