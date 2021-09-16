قطاع الكاظمية.. يقدم الخدمات الصحية لأكثر من ٧٠٠ ألف شخص في أكبر رقعة جغرافية

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يعد قطاع الكاظمية للرعاية الصحية، من المؤسسات الصحية التي تأسست عام ٢٠٠٩ بعد انفصال قطاع العدل عنه، ويقوم لتغطية مناطق (الكاظمية المقدسة، شعلة الصدرين، الحرية، الغزالية) بعد ازدياد عدد السكان واتساع الرقعة الجغرافية لمناطق (شمالي غربي) جانب الكرخ.

وبحسب الإحصاءات السكانية المثبتة في دائرة صحة بغداد الكرخ، في الرقعة الجغرافية التي يغطي قطاع الكاظمية خدماتها الطبية والصحية عبر مراكزه الأولية والثانوية الموزعة ضمن الموقع الجغرافي، يبلغ سكانها (٧١٤٦٤٢) نسمة، يتلقون الخدمات الصحية من ١٥ مركزاً صحياً للرعاية الصحية الأولية تشمل؛ (الكاظميةالأول، الزهراء لصحة الأسرة، الحرية الأول، الحرية الثاني، الشهيد عبد الصاحب دخيل، الدولعي، الخطيب، الجوادين، النور لطب الأسرة، الشهيد الصدر لصحة الأسرة، الشهيد مؤمل الصدر، الشهيد بشير الجزائري، الوفاء، الدوانم، العراق الجديد)، بالإضافة المراكز التخصصية والبيوت الصحية في المجمعات السكنية العشوائية والنائية.

وبشأن الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمواطني الرقعة الجغرافية، أوضحت مديرة قطاع الكاظمية الدكتورة (إيمان غني علي)، أن الخدمات المقدمة في ظل جائحة #كورونا مستمرة، فقد بلغ عددالمراجعين لشهر آب الماضي (٤٥٦٥٤) مراجعا، منهم (٢٢٥٢٠) من الذكور و (٢٣١٢٤) من الإناث بخدمات متنوعة من رعاية الام والطفل والأسنان والأشعة والبرامج الصحيةالمتنوعة.

وأضافت الدكتورة إيمان، أن مختبرات مراكز القطاع استقبلت خلال شهر آب الماضي (٦٣١٢) مراجعا، أما مجموع التحاليل المتنوعة فقد بلغ (١٢٠٢٥) تحليلا طبيت.

وبعد انتشار جائحة كورونا في العراق والعالم مطلع العام الماضي، وتوريد لقاحات كورونا هذا العام، باشر قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية بافتتاح أكثر من ١٢ منفذا تلقيحيا رئيسيا لاستقبال المواطنين من أجل اعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومن أجل الوصول الى أكبر عدد من الملقحين، اقدمت إدارة قطاع الكاظمية وبتوجيه من دائرة صحة الكرخ على افتتاح ثلاثة مراكز تلقيحية ساندة تقدم اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا على مدارالاسبوع.

إعلام صحة الكرخ

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