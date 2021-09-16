منتخبنا يتراجع مركزين في تصنيف «فيفا»

بغداد : احسان المرسومي

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزين في تصنيف فيفا للمنتخبات خلال شهر ايلول الحالي، ليصبح بالمركز 72 عالميا بعد أن كان في الترتيب 70 في تصنيف شهر اب الماضي، وجاء منتخبنا بالمركز الثامن اسيويا، بعد ايران الاولى بالمركز (22) عالميا، واليابان الثانية بالمركز (26) واستراليا ثالثا (32) وكوريا الجنوبية رابعا (36) ثم قطر خامسا (43) فالسعودية سادسا (56) واحتلت الامارات المركز السابع (69) عالميا، واستهل منتخبنا المنافسات النهائية المؤهلة إلى كاس العالم في قطر 2022 بالتعادل امام كوريا الجنوبية في سيئول، بعدها تعرض إلى خسارة قاسية امام ايران في الدوحة 3 / 0 .

ومن المؤمل أن يعلن الجهاز التدريبي لمنتخبنا الوطني بكرة القدم القائمة الاولية التي ستخوض الجولتين الثالثة والرابعة في السابع من الشهر المقبل امام لبنان في العاصمة القطرية الدوحة وفي الثاني عشر من الشهر نفسه امام الامارات في دبي بينما تشير التوقعات إلى أنَّ العجوز الهولندي سيجري سلسلة من التغييرات في التشكيل اهمها استدعاء ثلاثة لاعبين مغتربين لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الجولة الثانية من التصفيات المونديالية الحاسمة المؤهلة إلى كاس العالم قطر 2022.

في سياق متصل، علمت “الصباح الرياضي” أنَّ اتحاد كرة القدم الجديد سيتجه إلى تسمية الكابتن (السفاح) يونس محمود مشرفا على المنتخب الوطني إلى جانب المدير باسل كوركيس ليكون ضمن الطاقم الإداري خلال المباريات المقبلة من تصفيات كأس العالم وبطولة كأس العرب المقبلة في قطر وستكون واجباته متابعة اللاعبين من حيث الانضباط وحل مشكلاتهم وتذليل المعوقات ليكون همزة الوصل بينهم وبين الطاقم التدريبي وتوظيف خبرته في الملاعب الدولية لهذا الغرض.

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