استئناف ميسان تفتتح مركزا صحياً لعقود الزواج وحجة الولادة

بغداد / إعلام القضاء

افتتح رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي حيدر حنون يوم الاربعاء 15/ 9/ 2021 مركزاً صحيا لتقديم الخدمات الطبية لطالبي عقود الزواج ، وكذلك تقدير الاعمار لطالبي حجة الولادة فضلا عن اجراء البحث الطبي النفسي للمتهمين (الاحداث).

وقال رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي حيدر حنون “تم اليوم افتتاح مركز حمورابي الصحي في مبنى رئاسة المحكمة بحضور مدراء الدوائر الرسمية المشيد من قبل دائرة صحة ميسان والذي يضم مجموعة من الكوادر الطبية والمختبرية”.

وأضاف حنون أن “المركز سيقدم خدمات طبية متنوعة منها فحص الدم واللياقة لطالبي عقد الزواج وكذلك تقدير الاعمار بالنسبة لطالبي حجة الولادة وكذلك اجراء البحث الطبي النفسي للمتهمين الاحداث اضافة إلى فحص اكتساب الشفاء التام للمصابين”.

وأشار إلى أن “المهمة الرئيسة للمركز هي فحص السادة القضاة وموظفي ومنتسبي المحكمة ومتابعة الجانب الصحي ومتابعة الاوبئة لاسيما فيما يخص جائحة كورونا بين المنتسبين والمراجعين للحفاظ على صحة وسلامة الجميع”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط