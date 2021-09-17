اليوم قرعة الدوري الممتاز بكرة القدم

بغداد: حيدر كاظم

اكدت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي بكرة القدم اقامة قرعة الدوري الممتاز اليوم الاربعاء، من اجل تحديد مباريات ومواعيد الموسم المقبل (2021 – 2022)، الذي سينطلق في العشرين من الشهر الحالي.

وقال رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي : إن قرعة الدوري الكروي الممتاز ستقام اليوم في فندق بابل، بحضور رؤساء وممثلي الاندية المشاركة، مضيفا انه لا يوجد اي تغيير على موعد نهائي كأس السوبر بين الغريمين التقليديين القوة الجوية والزوراء، وسيقام اللقاء في موعده المقرر بعد غد الجمعة، وفي المقابل سيلعب النوارس والصقور في الواحد والعشرين او الثاني والعشرين من الشهر الحالي مباراتهما الاولى في الدوري.

واشار عوفي الى ان لجنة المسابقات سبق ان قدمت الى الهيئة التطبيعية خطة عمل تطويرية طويلة الامد لاربعة اعوام مقبلة، بهدف الارتقاء بدورينا وتم اقرار بعضها، والاخرى رُحِّلت للمكتب التنفيذي الجديد في اتحاد كرة القدم، وتتضمن مقترحات عدة تنص ابرزها على اهمية هبوط 4 أندية من الدوري الممتاز في الموسم المقبل (2021 – 2022)، وصعود ناديين من الدرجة الاولى، ليصبح العدد الكلي المشارك في نسخة (2022 – 2023) 18 فريقا، على ان يكون العدد في موسم (2023 – 2024) 16 ناديا، من اجل ان تكون المسابقة اكثر ندية ومنافسة، وهو مايؤثر ايجابا في المستوى الفني لمنتخباتنا الوطنية.

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