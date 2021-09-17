بسم الله الرحمن الرحيم

اي دولة (عززتها المرجعية)؟ ومعاول ايران بالعراق (الحشد، المرجعية، الاحزاب الاسلامية)

من (طيح حظ) الدولة العراقية وشيعتها غير المرجعية ومرجعياتها بعد 2003؟؟

1. الاحزاب الاسلامية التي حكمت فسادا بالارض منذ 2003.. هي من وحي مرجعيات.. (اعطوني حزب اسلامي واحد ليس لديه مرجعية توفر له الغطاء الشرعي وبالتالي السياسي)..

2. المليشيات التي قتلت العراقيين على الهوية.. من وحي مرجعيات.. (عدد من قتلتهم المليشيات.. كبدر وجيش مهدي والمنشقين عنه كالعصائب والكتائب.. الخ على الهوية من العراقيين الابرياء.. اضعاف من قتلتهم امريكا من الارهابيين حملت الجنسية العراقية)..

3. تشريع سرقة المال العام تحت بند (اموال العراق مجهولة المالك) من وحي مرجعيات.. التي ادت بالمحصلة لعرقلة اي نهوض اقتصادي سواء صناعي او زراعي او خدمي او بمجال الطاقة و الصحة و التعليم.. الخ.. بالمقابل ايران تجني الثمار..

4. كل مخدر يشرع له عمامه.. بوسط وجنوب العراق الشيعي.. كما كشف ذلك الشهيد (هشام الهاشمي) ..

5. المنافذ الحدودية التي تمتهن التهريب تحت سيطرة مليشيات اسلامية وراء كل منها عمامة مرجعية..

6. المليشيات المنفلتة، والسلاح المنفلت.. كلها من وحي عقائد منفلتة (الولائية و الصدرية).. وراءها مرجعيات.. (وتضخمت هذه المظاهر المرعبة) بعد فتوى الكفائي للسستاني الايراني الجنسية.. فماذا نفهم من ذلك؟ ورغم هزيمة داعش ومقتل خليفتها البغدادي.. وما يعني من انتفاء الحاجة لفتوى الكفائي.. لم يصدر من المرجعية انتفاء الحاجة للفتوى.. لاسقاط الشرعية عن المليشيات المنفلتة..

7. وصول الاحزاب الاسلامية الفاسدة العميلة لخارج الحدود.. بعد دعوة المرجعية للانتخابات بعد سقوط الطاغية صدام.. لتصل للسلطة وتحكم فسادا.. (ونفاق المرجعية ادعاءها انها اغلقت الباب بوجه السياسيين بعد ان انكشف فسادهم .. فلماذا لم تدعو للثورة عليهم كما دعت لانتخابات بعد 2003)؟؟

8. تشريع الخيانة العقائدية بالولاء لخارج الحدود من وحي مرجعيات (الصدر الاول يدعو للذوبان بحاكم ايران خاميني).. (هادي العامري يخون العراق ويقتل جنوده وضباطه بالثمانينات.. من وحي مرجعيات).. مو لو ممو؟ وعجبا:

(داعش تقتل جنود وضباط العراق.. توصف بالارهابية.. ومليشة بدر وهادي العامري وقاسم الاعرجي وابو مهدي المهندس وامثالهم.. شاركوا بقتل مئات الالاف من جنود وضباط العراق بالثمانينات.. يطلقون عليهم وطنيين وحماة العرض؟؟ عجيب غريب امر قضية)؟

9. توفير غطاء للمليشيات خارج ايطار الدولة وراءها المرجعية ومنها (السستاني) الذي عاد من لندن لتوفير غطاء لمليشة الصدر واخراجهم من النجف.. وكذلك وفر السستاني بفتوى الكفائي الغطاء للمليشيات خارج ايطار الدولة التي شرعت بما لا يشرع.. ببرلمان فاسد فاشل.. بهيئة حكومية باسم الحشد..

10. دعم المرجعية لكتابة دستور مأبون مازوم بكل معنى الكلمة.. يمثل (قنبلة موقوته).. علما من كتب الدستور شارك به ممثلي المرجعية.. واحزابها الاسلامية من وحي مرجعيات..

المحصلة .. المرجعية عززت ما يؤدي للادولة.. ونتج عنها تسييد ايران على العراق عبر:

– مليشات الحشد..

– احزاب اسلامية فاسدة.. تميع الحدود ولا تعترف اصلا بالدولة..بعقائدها..

– ربط العراق وشيعته بفتوى وليس بدولة.. وفتاوى تشل الدولة..

والان لنقرأ هذه المقولات (الغوبلزية).. ستدرك بانها (تنهي الدولة ومبررات وجودها):

– (المرجعية حمت عرضك.. ولكان الدواعش ينامون مع عرضك وانت تتفرج)؟

– (لو مو المرجعية.. لكانت خواتك ينكحهن داعش)؟؟

(المرجعية عززت الدولة.. ولكان العراق بيد داعش .. ولكانت داعش ذبحتكم)؟

بالله عليكم؟؟ اذا المرجعية تحمي العرض.. وابقت العراق.. اذن لا حاجة بعد لجيش وطني، و لا شرطة نجدة ومرور، ولا قوات مكافحة الارهاب.. ولا وزارات.. ولا علم وطني.. ولا انتخابات.. ولا دستور.. ولا برلمان ولا حكومة ولا ولا ولا هم يحزنون.. مو لو ممو؟ في وقت فتوى الكفائي هي من كسرت الجيش العراقي والدولة.. وليس داعش الارهابية..

عليه: المرجعية (عززت اللادولة)..(داعش معول.. وفتوى الكفائي معول) وكلاهما لهدم الدولة

فاي دولة (عززتها المرجعية)؟ واي مرجعية بمرجعيات اجنبية.. ايرانية وافغانية وباكستانية وهندية ولبنانية.. الخ.. في وقت ما يعزز الدولة هو (تفعيل قوانين الخيانة العظمى و التخابر مع الجهات الاجنبية.. ) باقصى العقوبات الاعدام ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسقيط الجنسية.. (حل جميع المليشيات بحشدها ومقاولتها… والاعتماد حسرا على مؤسسات الدولة الرسمية المعتمدة الجيش والشرطة).. (محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي و الاداري واسترداد الاموال لحساب مخصص لاعمار العراق حسرا بالشركات العالمية المتقدمة).. (مسك الحدود عبر بناء اسوار مجهزة باحدث الاجهزة الالكترونية الدقيقة للمراقبة والتتبع).. هذا بعض من ما يعزز الدولة.. وليس شيء اخر..

عليه:

ثالوث ايران بالعراق (الحشد، المرجعية، الاحزاب الاسلامية).. (ولا دولة بالعراق بدون تحيدهم)

فالمرجعية عززت اللادولة.. (الكفائي وتشريع السلاح المنفلت).. (انتخاب الاسلاميين بفسادهم).. (تجاهل مخاطر الانتخابات بظل المال المنفلت المنهوب من الدولة تحت بند (اموال العراق مجهولة المالك).. وبظل سلاح منفلت مشرع بفتاوى مرجعيات .. وبالتالي هيمنة ايرانية كارثية على ارض الرافدين.. عليه يجب تحييد المرجعية وجعلها تنشغل بوظيفتها بعيدا عن وصايتها السياسية والمالية والاجتماعية على العراق وشيعته .. ولا يكون ذلك الا بجعل جزء من مدينة النجف دولة كالفتيكان لترعى شؤون الشيعة بالعالم و تفك وصايتها السياسية والمالية عن العراق وشيعته..

ويذكر بان ايران تنفذ سياسات قذرة بالعراق.. ثم تلقي اللوم على امريكا.. :

1. عرقلة نهوض قطاع الكهرباء .. بالمقابل ايران تصدر مليارات الدولارات من الطاقة معظمها فضائي.. ثم يلقى اللوم على امريكا بانها وراء عدم نهوض الكهرباء وليس ذيولها الحاكمين بالعراق..

2. عرقلة استغلال الغاز الطبيعي.. بالمقابل ايران تصدر مليارات الدولارات من الغاز معظمهم فضائي (غير فعلي).. ثم تدعي امريكا وراء عدم نهوض الغاز بالعراق..

3. الصناعة والزراعة .. تم عرقلة نهوضهما.. بالمقابل ايران تعلن عن تصدير مليارات الدولارات من سلعها الزراعية و الصناعية الرديئة وتقطع الانهر الحدودية الواصلة للعراق.. وترمي المياه الملوثة والمالحة على جنوب ال عراق.. ثم تدعي ان امريكا وراء عدم نهوض قطاعات العراق الاقتصادية..

4. القطاع الصحي .. يعرقل نهوضه وانهاء بناء المستشفيات المبنية اصلا.. بالمقابل مرضى العراق مضطرين يسافرون لايران وغيرها.. ثم تدعي ايران ان امريكا وراء انهيار المنظومة الصحية ..

5. الموانئ العراقية يعرقل نهوضها كميناء الفاو.. وتريد ايران ربط العراق سككيا.. لتسقيط اي مصادر قوة اقتصادية للعراق ومنها الموانئ.. ثم تدعي امريكا وراء ذلك..

فالافلام الهندية بعد اليوم لن تنطلي على العراقيين التي يتقيئها اعلام ايران وذيولها بالعراق..

ويذكر بان:

احزاب اللادولة.. (الاسلامية والقومية).. تميع الحدود باوطانها الوهمية

(الوطن العربي، الخلافة الاسلامية، دولة ولي الفقية الايرانية)… والعراق بالنسبة لهم مجرد (قُطر، جزء، ولاية، امارة، اقليم) تابع لاوطانهم الوهمية العابرة للحدود حالهم حال داعش ولكن يختلفون بالاسلوب.. فاصبح العراق (بعلم اجنبي مصري اساسا فرض على العراق عام 1963).. بالانقلاب الدموي للقوميين الناصريين والبعثيين الموالين لمصر.. ونشيد لا وطني فلسطيني.. لا يذكر فيه اي خصوصية حضارية او جغرافية للعراق .. وسلام جمهوري اجنبي مصري ايضا .. بمعنى جميعها ليست عراقية ولا يسمح بان يكون للعراق خصوصية عراقية .. فاصبح العراق بلا صناعة ولا زرعة ولا خدمات ولا طاقة.. المحصلة.. رموز تحمل هموم خارجية (فاشغل العراق بها.. بعيدا عن بناء نفسه ونهوضه عمرانه ورفاهية شعبه)..

ونحذر: الايراني يعتبر سكان العراق ليس سكانه الاصليين و انهم عرب جاءوا من صحراء الجزيرة القاحلة وعليهم الرجوع عليها.. لان العراق فارسي.. (والقوميين العرب والمصريين والمحيط العربي السني الاقليمي)

المحصلة:

هل كانت ستسقط الموصل وثلث العراق .. لولا فساد وفشل الاحزاب الاسلامية من وحي مرجعيات.. هل كانت سيسقط العراق بمستنقع الفساد لولا المرجعية والاحزاب الاسلامية ومليشياتها التي توفر حماية للنظام السياسي الفاسد الحاكم بالعراق والموالي لايران جار السوء والعدوان والاطماع..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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