توضيح من المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

بغداد / إعلام القضاء

اوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى انه لا يوجد قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة ويرجو المجلس من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين من المرشحين للانتخابات توضيح انهم متقاعدين وحاليا خارج الخدمة القضائية كما ان المجلس يرجو من السادة القضاة السابقين ممن يشغل حاليا منصب في احدى السلطتين التشريعية اوالتنفيذية عدم استخدام لقب (القاضي) لان هذا اللقب يطلق على القاضي المستمر بالخدمة والمتقاعد بعنوان (قاضي متقاعد) اضافة الى تعارض ذلك مع احكام المادة(98/أولاً) من الدستور التي تحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر .

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