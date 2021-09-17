ممثل إقليم كوردستان في العمليات المشتركة : اهمال من جانب بغداد في منع تكرار استهداف الفصائل لاربيل

قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في غرفة العمليات العراقية المشتركة اللواء عبد الخالق طلعت ، اليوم الجمعة ، ان الحكومة العراقية لم تتخذ إجراءات على الأرض لمنع تكرار الهجمات التي تتعرض لها مدينة أربيل من جانب الفصائل المسلحة ، مشيراً الى ان هناك اهمال من قبل بغداد في هذا الجانب.

اللواء عبد الخالق طلعت ، قال انها المرة السابعة التي تتعرض فيها العاصمة أربيل لهجمات الفصائل المسلحة ويتم استهداف قواعد ومصالح للتحالف الدولي فيها ” ، مضيفاً انه ” في نهاية الامر هو استهداف لاراضي إقليم كوردستان ، وعلى الحكومة الاتحادية والتحالف معالجة هذا الامر ومنع تكرار الهجمات”.

وتابع بالقول ” بعد كل استهداف يتم تشكيل لجان تحقيق واطلاع الأجهزة الأمنية العراقية والتحالف الدولي على التفاصيل لكن لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراءات حيال هذه الفصائل المسلحة وعمل اللجان كانت من دون نتيجة”، مردفاً ” لذا من الضروري ان يتخذ التحالف الدولي الإجراءات الضرورية الكفيلة بردع هذه الهجمات الإرهابية”.

موضحاً ، ان ” التحالف الدولي وفي الهجوم الأخير الذي استهدف مطار أربيل استخدموا نظاماً دفاعياً جديداً خاصاً بصد المسيرات والصواريخ يبعدها الى خارج دائرة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط