وزير التربية البريطاني : مستعدون للتعاون مع إقليم كوردستان في المجال التربوي

في اطار زيارته الى بريطانيا ، اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، بعد ظهر اليوم الجمعة ١٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢١، مع وزير التربية البريطاني نديم الزهاوي .

بيان من رئاسة الإقليم ، أشار الى ان بارزاني هنأ الزهاوي بمناسبة تسنمه منصبه الجديدوزيراً للتربية راجياً له النجاح، قائلاً ” من دواعي الفخر أن نرى للمرة الأولى كوردياً يتولى في بريطانيا وزارة مهمة وينجح في العديد من مجالات الحياة السياسية والإدارية”. مشدداً على ” أهمية استفادة إقليم كوردستان من خبرات ونجاحات بريطانيا في مجال التربية والتعليم وخاصة في مجال التعليم المهني الضروري جداً والمهم لإقليم كوردستان”.

البيان ، نقل عن الوزير نديم الزهاوي تعبيره عن ” سعادته بزيارة رئيس إقليم كوردستان واجتماعهما ، كون هذا أول وفد رسمي من خارج بريطانيا يلتقيه ويجتمع معه منذ مباشرته مهامه وزيراً للتربية في بريطانيا”، مؤكداً ” استعداد بريطانيا للتعاون مع إقليم كوردستان والعراق في المجال التربوي” معلناً أن “إقليم كوردستان يستطيع الإستفادة من عملنا المشترك كغيره من بلاد الشرق الأوسط”.

وفي محور آخر من الاجتماع تم تبادل الآراء حول الأوضاع في العراق والمنطقة عموماً.

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