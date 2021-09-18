أمن السليمانية : اعتقال المتهم الرئيسي بإغتيال مسؤول في PKK

أعلنت غرفة العمليات المشتركة في مدينة السليمانية ، اليوم السبت ، اعتقال متهم بعملية اغتيال مسؤول في حزب العمال الكوردستاني PKK وسط المدينة ، صباح امس الجمعة .

وكان عضو في لجنة الشهداء التابعة لـ PKK ، يُدعى يوسف مراد (يحمل الجنسية التركية) ويبلغ من العمر 65 عاماً اردي قتيلاً بأربع رصاصات اطلقه عليه مجهولون من مسدس ، في التاسعة صباحاً في حي جوارجرا قرب مركز للشرطة وسط السليمانية ، وفق ما أعلنت شرطة المحافظة ، ما أدى الى مصرعه على الفور ، حيث نقلت جثته الى الطب العدلي ليتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته .

وبحسب وسائل اعلام تابعة لـ PKK أمس الجمعة ، فإن الاسم الحقيقي للضحية هو ياسين بولوط ومعروف بالاسم الحركي شكري سرحد ، فيما بطاقة الهوية التي كانت بحوزته يحمل اسم يوسف مراد.

وقالت غرفة العمليات في بيانها اليوم ، إن مفارزها تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي بعملية الاغتيال في أقل من 24 ساعة.

مشيرة ، إلى أن “المتهم الرئيسي” مسؤول عن عملية مماثلة نفذها في 16 من الشهر الجاري.

وكان احد كوادر PKK ويدعى فرهاد باشقوندور قد تعرض لاطلاق نار ادى إلى إصابته بجروح.

وأوضح البيان ، أنه تم تسليم المتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عنه ولا هويته.

وكان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني ، أدان في بيان له الحادث مطالباً الأجهزة الأمنية باعتقال القتلة وتقديمهم للعدالة.

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