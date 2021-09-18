ابشع الجرائم ارتُكبت بحق العراقيين من قبل دولتين واحدة شقيقه واخرى حليفة…

وبصمت من جميع المرجعيات الدينية والسياسية منذ عام 2003

مؤيد راعي البله

منذ سقوط النظام الصدامي عام 2003 من قبل الولايات المتحده وبريطانيا لم يتوقف الارهاب على الشعب العراقي من قبل النظام البعثي السوري وبتواطئ وتنسيق مع النظام الاسلامي الايراني، والتأمر بدأ بعد السقوط! والعمليات الارهابيه بدأت بعد ستة اشهر تقريبا حين مُهد له عن طريق وسائل الاعلام الايرانيه والسورية وبعض الدول العربيه ومن على منابر الجوامع من قبل شيوخ الدين لتحريض الشباب للجهاد ضد القوات الامريكيه الغازية وتأسست معسكرات خاصه في ايران لتدريب مجاهدي القاعده العائدين من افغانستان مثل ابو مصعب الزرقاوي واعوانه الذين دخلوا ايران وغادروها الى سوريا ثم تسللوا الى العراق بعد ان اكملوا تدريباتهم. كذالك تأسست معسكرات التدريب في بعض المدن السوريه مثل اللاذقيه وريف دمشق وغيرها… ويُرسل هؤلاء الارهابيين الى العراق للقيام باعمال فوضويه ارهابيه مثل التفجيرات والاغتيالات والتفخيخ واعمال انتحاريه…الخ في المدن العراقيه الدينيه والعاصمة بغداد علما ان الزرقاوي كان مصابا عند لجوئه الى ايران وتم علاجه في مستشفيات طهران ويقيم هناك لحد اليوم هناك ايمن الظواهري وعائلة بن لادن واعوانهم. (وهذه شهادة كاملة الوضوح لوزير الدفاع العراقي السابق عبد القادر العبيدي على الرابط في نهاية المقال).

واستمر ارهاب القاعده وانصار البعث حتى عام 2011 عندما وصل الربيع العربي الى سوريه وانطلقت تظاهرات شعبيه تطالب بالحريه … فقمعت بالرصاص على يد القوات الامنية والجيش السوري! وعمد رأس النظام الاسد على اطلاق سراح جميع المعتقلين الاسلاميين والمتشددين ويقدر عددهم بحدود 1500 ارهابي!! وبالمقابل تم تهريب حوالي 1200 ارهابي اسلامي من سجن ابوغريب في عهد المالكي واجتازوا عشرات السيطرات حتى الوصول الى سوريا دون ان يعترضهم احد… وحسب تصريح وزير العدل حسن الشمري( حزب الفضيله) وقتها بان العمليه كانت مدبره وبعلم من جهات عليا… الخ! واتَحدَ ارهابيوا البلدين وشكلوا عدة ميليشيات ارهابيه ومنها (النصره والدوله الاسلاميه داعش وغيرها ) وحدث ما حدث .. وانتهت باحتلال الموصل وثلث مساحة العراق من قبل مئات من الدواعش القادمين من سوريا وهروب قوات المالكي والذي يقدرعددهم باكثر من 30 الف جندي وضابط تاركين اسلحتهم ومعداتهم والتي تقدرقيمتها بالمليارات..!! ولكن كيف حدث هذا؟!! الجواب عند سليماني والمالكي .. وتم تحرير العراق بتضحيات اكثر من 20.000 شهيد عراقي وبمساعدة التحالف الدولي ولم تنتهي الكارثه لحد الان.

والسؤال… هو ان عدد القتلى من العراقيين تجاوز 300.000 من العراقيين معظمهم من الشيعه منذ عام 2003 الى 2011 والخسائر تقدر بمليارات الدولارات مما ادى الى افقار العراق وشعبه ! لم نسمع اي ردة فعل او استنكار حول هذا التدخل الاجرامي (الايراني السوري) من اي جهه دينيه، سنيه كانت اومرجعيه شيعيه او ان نسمع بفتوى تُحريم هذا التدخل السافر وتبعاته من قتل ودمار !!!! وقبل عدة سنوات جرى تجيش جماهير الشيعه للخروج بتظاهرات في بغداد اهمها كانت من تنظيم ابراهيم الجعفري وزير الخارجيه وحزبه والقوى الاسلاميه الحاكمه وتُعد بالالاف للاحتجاج على احكام اعدام بحق اشخاص من الطائفه الشيعيه البحرينية والسعوديه..!.. وعلى العكس من ذلك لم نشاهد اي تظاهره من اجل الدفاع عن مئات الالاف من العراقيين الذين قتلوا! غدرا بسبب التدخلات السوريه والايرانيه.. وسؤالي الى الاغبياء والجهلة من الشيعه !… لماذا تسترخصون دماء ابناء شعبكم وتقدسون دماء الغرباء!؟؟؟… ولماذا تقاتلون وتُقتلون في سوريا من اجل نظام بعثي دموي!!!؟؟؟…( وهذه شهادة كاملة وبالتفاصيل لوزير الدفاع العراقي السابق عبد القادر العبيدي على الرابط اسفل) . https://www.youtube.com/watch?v=CxPAdl4RANU&list=WL

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