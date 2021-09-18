الزوراء يتوَّج بطلاً لكأس السوبر

بغداد: حيدر كاظم

توِّج نادي الزوراء بطلاً لكأس السوبر بكرة القدم، اثر فوزه على غريمه التقليدي القوة الجوية بهدف نظيف، في لقاء ضيفه امس الجمعة ملعب الشعب الدولي، وأداره بنجاح الحكم الدولي مهند قاسم.

ولم يرتقِ الشوط الاول للمستوى المطلوب، إذ انتهى سلباً لعباً ونتيجة، مع تأثر اللاعبين بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.وتحسن الأداء في الشوط الثاني الذي شهد بعض الهجمات الخطرة وصولاً إلى الدقيقة ٥٢ التي أعلنت تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح النوارس عن طريق اللاعب مازن فياض، وفشل الصقور في إدراك التعادل بالرغم من تغييرات المدرب احمد خلف.

وبهذه النتيجة تمكن الزوراء من رد الاعتبار لنفسه بعد أن حرمه منافسه المباشر من لقبي الدوري والكأس في الموسم السابق، لتكون بداية مميزة للقلعة البيضاء قبل الدخول في مشوار الدوري الممتاز بنسخته الجديدة.

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