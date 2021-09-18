العراق: جهود للسيطرة على جائحة كورونا بعد تطعيم 4 ملايين شخص

بغداد

كشفت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن تطعيم 4 ملايين شخص في عموم المحافظات ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن نسب التطعيم تسير وفق ما حددته منظمة الصحة العالمية في سياق جهود السيطرة على الجائحة.

وقال مدير برنامج التحصين في الوزارة، فراس الموسوي، إن “العراق تجاوز خطة منظمة الصحة العالمية لكل البلدان، التي تقضي بتلقيح 10 في المائة من السكان بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول”، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن “العراق تمكن من الوصول إلى هذا الهدف، ومستمرون في العمل للوصول إلى السيطرة على الجائحة“.

وأضاف الموسوي أنه “تم توفير كميات جيدة من لقاحات فايزر وأسترازنيكا، وكلها متوافرة في مراكزنا الصحية. في الشهر الثالث من العام الحالي، بدأت الوزارة بـ661 منفذاً للتلقيح، والآن هناك أكثر من 1300 منفذ في عموم المحافظات، وخطة التلقيح تشمل فرق تلقيح ميداني، ومنافذ تلقيح في الأماكن العامة، ونسب التلقيح في تصاعد، وعدد الإصابات يتنازل”.

وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض عبد الأمير، إنه “لم يتم بعد اتخاذ قرار حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، ويجب تحقيق أمور مهمة قبل ذلك، منها اتباع رأي منظمة الصحة العالمية، وأن نصل إلى أعداد عالية من الملقحين لأنّ من غير المعقول إعطاء جرعة ثالثة، فيما لم يأخذ كثير من المواطنين الجرعة الأولى. نحتاج إلى تحقيق نسبة تلقيح 80 في المائة قبل الشروع بالجرعة الثالثة”.

وسجلت المحافظات العراقية خلال الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ تراوح الإصابات بين 3 إلى 4 آلاف إصابة يومية.

وتشترط أغلب دوائر الدولة ومؤسساتها في العراق، الحصول على بطاقة التلقيح كشرط لمراجعتها، الأمر الذي أجبر كثيراً من العراقيين على الإقبال على اللقاح.