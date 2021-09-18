العراق يشارك بإجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، إلى الرياض للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيّة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي في بيان، أنه «بدعوة من الأمينِ العام لمجلس التعاون الخليجي، وصلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين إلى المملكة العربيّة السعوديّة؛ للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح البيان، أنه «من المُؤمَّل أن يـُناقِش الوزراء خلال الاجتماع العديد من القضايا التي تعنى بالمنطقة وعلاقات الدول المحيطة بها خارج المجلس، إضافةً إلى بحث قضايا إقليمية، ودولية».

وأشار إلى أن «الوزير سيلقي الضوء على الأبعاد المستقبلية لمُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وانعكاس كلِّ ذلك على العلاقات الخارجيَّة والوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، إضافة إلى الانتخابات المُبكرة وأهميتها للعراق والمنطقة».

وبحسب البيان، «ستركِّز المباحثات بين الوزير والأطراف العربيّة المُشاركة في الاجتماع على العلاقات الاقتصاديّة، والتجاريّة ودور الشركات الخليجيّة في الاستثمار في القطاعات المُختلفة في العراق، كما سيبحث الوزير موضوع الربط مع الشبكة الكهربائيّة الخليجيّة وتزويد العراق من خلالها بالطاقة».

ولفت إلى أن الوزير سيلتقي بالعديد من وزراء الدول الخليجيّة في مُباحثات ثنائيَّة للتباحث حول العلاقات بين العراق والدول المعنية.