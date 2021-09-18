(بالوثيقة) قبل 22 يوماً من الانتخابات .. إلغاء إحدى لجان مكتب مفوضية كركوك

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اليوم السبت، إلغاء إحدى لجان مكتب انتخابات كركوك، واستبدلها بلجن أخرى.

جاء هذا التغيير، قبل 22 وعشرين يوماً فقط على فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين العموميين، و20 يوماً على الاقتراع الخاص.

وقرر مجلس المفوضين التابع للمفوضية، وفقاً لوثيقة صادرة عنه «إلغاء لجنة الدعم والإسناد الفني لمكتب انتخابات محافظة كركوك، وتشكيل لجنة أخرى برئاسة عضو مجلس المفوضين (عامر موسى محمد) وعضوية أربعة أعضاء، ومكتب المساعدة الانتخابية / يونامي، بصفة استشارية».

وكلف المجلس رئيس الإدارة الانتخابية بتخويل اللجنة الجديدة، الصلاحيات اللازمة للإشراف على إدارة مكتب انتخابات كركوك.

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