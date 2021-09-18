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بيان:شبكة الإعلام العراقي

بيان

استنادا لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015 المعدل، الذي يصفها بمؤسسة البث العام، ومن أجل الحفاظ على التوازن والموضوعية، ستوقف الشبكة بث كل البرامج السياسية التي يمكن أن تستغل في الترويج الانتخابي قبيل الاستحقاق الدستوري بثلاثين يوماً، وتمتنع أيضاً عن استضافة السياسيين والمسؤولين التنفيذيين من المرشحين للانتخابات، في وقت ستوفر فيه للجميع فرصاً متساوية في الظهور، في برامج خاصة لشرح برامجهم الانتخابية في مناظرات ومقابلات على مدى شهر كامل، خدمة للعملية الديمقراطية ولضمان أعلى درجات الشفافية والحياد.
شبكة الإعلام العراقي
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