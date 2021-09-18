شيخ الأزهر في بغداد مطلع تشرين الثاني

القاهرة : إسراء خليفة

اختتمَ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فجر أمس الجمعة، زيارته إلى مصر، بينما أعلن شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب نيته زيارة العراق مطلع تشرين الثاني المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن “الحلبوسي والوفد النيابي اختتم زيارته إلى عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة”.

من جانب آخر، أعلن شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب أنه سيزور العراق في بداية شهر تشرين الثاني المقبل وتشمل الزيارة، النجف الأشرف وبغداد والموصل وأربيل .

وقال الطيب في حديث : إن “العراق بلد عزيز على قلبي واتمنى زيارته والتقي شعبه الكريم”، مشيرا إلى أن “هناك مشتركات كثيرة بين العراق ومصر وهما قطبان مهمان في العالم الاسلامي”.

بدوره، قال سفير العراق في القاهرة الدكتور احمد نايف الدليمي في حديث لـ”الصباح”: “لقد اتفقنا مع مشيخة الازهر على ترتيب هذه الزيارة المهمة التي سيكون لها برنامج واسع وفقرات وفعاليات مهمة، وتجري الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال شيخ الازهر في العراق”، مشيراً إلى “اهتمام مشيخة الأزهر بالعراق ودوره المهم في القضاء على الارهاب” .

وعن أهمية زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمصر، قال الدليمي: “إنها زيارة مهمة وتكملة للزيارات بين العراق ومصر، والقمم التي عقدت بين البلدين وزيارة الرئيس السيسي، وقد عقد رئيس مجلس النواب الحلبوسي لقاءات عديدة مع الرئيس السيسي ورئيسي مجلس النواب والشيوخ المصري والبرلمان العربي وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الوزراء”.

وبين أن “زيارة الحلبوسي للقاهرة تضمنت تفاهمات في مجالات عديدة أهمها ضرورة التنسيق النيابي لدعم جهود الحكومتين العراقية والمصرية بالتقارب والشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين، كما اتفقنا على تشكيل لجنة نيابية تنسيقية بين البرلمانين العراقي المصري لدعم هذه

الاتفاقيات”.

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