عيضه المنهالي يتغزل بجمال “السولعي”

كلمات سعيد بن مصلح والحان فايز السعيد

أبوظبي – 17 سبتمبر 2021:

أطلق صوت الإمارات الفنان عيضة المنهالي أحدث أغنياته من اللون الشعبي الإماراتي بعنوان “السولعي” متعاون بها مع الشاعر الإماراتي سعيد بن مصلح وألحان سفير الألحان الإماراتي الفنان فايز السعيد، مسنداً مهمة التوزيع الموسيقي للموزع زيد نديم، حيث يقول في مطلع الأغنية:

لا يا شبيه السولعي

لولا القلايد والثياب

جيدٍ و خد و مدمعي

وخصرٍ مجلّده الشباب

أشتاقلك و إنته معي

قربك هنا بعدك عذاب

وقد عرض المنهالي أغنية “السولعي” عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، من خلال فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية، وعبر جميع الإذاعات المحلية في الإمارات والخليجية والعربية، الى جانب المكتبات الموسيقية المتخصصة عبر منصات الشهيرة المتخصصة في عرض وسماع الأغنيات.

ملاحظة: مرفق لينك أغنية “السولعي” من قناة الفنان عيضة المنهالي باليوتيوب:

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