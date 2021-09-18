لا اله الا الله

قال تعالى “فاعلم انه لا اله الا الله”. وقال رسول الله قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انها كلمة تعيد الانسان الى اصله. تعيده الى من خلقه وسواه وفطره وشق بصره فركبه. فخلق له السمع والبصر والفؤاد ومنحه العقل ووهب له القوة والادراك وسخر له ما في الارض والسماء والبر والبحر لياكل ويشرب كما يشاء.

ينبغي عندما يقول المرء هذه الكلمة التي تبدأ بنفي الالوهية عن الجميع باستثناء الله. عليه ان يلتزم بمخرجات هذه الكلمة التي تقضي بالتزامات ايمانية. لعل اهمها عدم تشبيه الخالق بمخلوقاته واخراج الخالق عن النواميس كالزمن والمكان لانه هو الذي خلق هذه النواميس لتقيد المخلوقين وليس الخالق. لذلك فان ارادته تختلف عن ارادة اي شيء اخر. فاذا اراد شيئا فانما يقول كن فيكون في اللحظة التي يريدها.

هذا الاله يعلم الغيب في كل تفاصيله فلا يعزب عنه ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها. ويعلم ما يفكر به الانسان في نفسه ويعلم ما يجهر به. كذلك يعلم كل شي يجري في الكون من بحر وسماء وارض وحيوان ونبات. لم يترك تلك الاشياء هملا انما يرعاها ويرزقها دون حول ولا قوة منها فهو يسخر الماء كي تنبت الحبة الصغيرة وتكون شجرة مثمرة تعطي فواكه وخضر ما لذ وطاب. وسخر الحيوانات كي يستفاد منها الانسان في الاكل والشرب والملبس والنقل. وجعل في الارض رواسي كالجبال وخلق عالم البحار لكي ياكل الانسان من خيراته من الأسماك وغيرها لحما طريا.

خلق الكون الواسع من مجرات وكواكب ونجوم من شمس ومريخ ومارس ونبتون وغيرها من مجرات تملا الفضاء لا يعلم مداها الا خالقها الله تعالى. ونشر الغلاف الهوائي حول الارض لتكون صالحة للحياة. اله ابدع في خلقه فكل شيء بمقدار سواء الهواء والماء الحلو والمالح والنباتات والحيوانات التي تخدم مصالح الانسان.

ان مجرد التفكر في خلق الله للانسان يدرك عظمة خلق الله كيف منحه العقل وحرية الاختيار بين الخير والشر. خلق له العينين كي يرى ويميز بين ما ينفعه وما يضره وجعل العينين يبعثان ما يشاهدونه الى العقل بقدرة الله كي يحلل ما يرى وبصورة لحظية عبر الجهاز البصري. خلق ايضا الانف والفم اللذان يرتبطان بالجهازين التنفسي والهضمي اضافة الى الشم والذوق واللسان الذي له وظائف عديدة منها الكلام. وخلق الاذنين المرتبطان بالجهاز السمعي الذي يحلل الاصوات. ان كانت تلك الاجهزة يمكن التحكم بها بصورة كلية او جزئية فان هناك اجهزة تعمل ليل نهار بصورة لا ارادية كالهضم داخل المعدة وحركة الدم الدائمة التي تتحرك ثم تذهب الى الرئتين كي يتحول الدم إلى سائل نقي مشبع بالاوكسجين. وحركة ودقات القلب التي لا تتوقف طيلة عمر الانسان. والاعضاء الاخرى كاليدين والرجلين.

د. نصيف الجبوري

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