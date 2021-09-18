لا حظر للتجوال في يوم الاقتراع وقوات احتياط لتأمين الانتخابات

بغداد: محمد الأنصاري

محافظات: جنان الأسدي وأحمد الفرطوسي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة أنّها لن تفرض حظر تجوال في يوم الاقتراع 10 تشرين الأول المقبل لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار مرشحيهم للبرلمان المقبل، بينما وجَّهت اللجنة الأمنية العليا بنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز الاقتراع.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إنَّ “خطة العمليات المتعلقة بالانتخابات تتضمن تشديد الحماية على المراكز وطرق وصول الناخبين وصناديق الاقتراع أثناء عمليات النقل والخزن بما يحول دون تعرضها إلى الضرر أو الاحتراق”.

وأشار إلى “تهيئة قوات أمنية احتياطية للتدخل حال حصول أي رد فعل سلبي أو شجار أو أي ظرف طارئ في يوم الانتخابات”.

وأوضح الخفاجي أنَّ قرار عدم اللجوء لمنع التجوال في يوم الاقتراع “هدفه وصول أكبر عدد ممكن من الناخبين إلى المراكز الانتخابية كون التصويت إلكترونيا والأجهزة تغلق بشكل نهائي وموحد في عموم المحافظات عند السابعة مساء”.

ومع بدء العد التنازلي للتصويت، قال مدير اعلام مكتب انتخابات بابل أمير حسين لـ”الصباح”: إنَّ “المكتب أنهى جميع الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من الشهر المقبل، إذ سيتم توزيع المواد الخاصة بالاقتراع والمتضمنة المواد الحساسة وغير الحساسة والأحبار وأوراق الاقتراع الخاص والعام والكابينات الانتخابية والاستمارات، فضلا عن سجل بأسماء الناخبين بين المراكز والمحطات الانتخابية”.

مبيناً أنَّ “عملية التوزيع ستكون وفق خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبإشراف اللجان العليا والفرعية على مستوى الحكومة في المحافظة” .

وفي صلاح الدين، أعلن مكتب المحافظة الانتخابي توزيع 88 % من بطاقات الناخبين، وتبقي 12 % فقط.

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