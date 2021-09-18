معهد الصحة العالي في الشعلة يبدأ اجراءات مقابلة الطلبة المتقدمين للدراسة على قناة التجسير 

اجرى معهد الصحة العالي في الشعلة اجراءات مقابلة الطلبة المتقدمين للدراسة على قناة التجسير بحضور عميد المعهد الدكتور (ثائر راضي بدر ) و مسؤولة شعبة التمريض في دائرة صحة بغداد الكرخ (حذام اسماعيل)

و معاون العميد العلمي و رؤساء اقسام التمريض و التخدير و مدير التسجيل في المعهد ، حيث تم اجراء

المقابلة ضمن المعايير المعتمدة في المقابلة و تطبيق جميع التعليمات الوزارية بخصوص المقابلة من خلال تدقيق اوراق المتقدمين للقبول ضمن قناة التجستير و ذلك ضمن الخطة الوزارية الخاصة بأكمال الدراسة لغرض الحصول على شهادة اعلى ضمن اختصاصات التمريض و التخدير و اتباع التعليمات الصحية امنياتنا لطلبتنا الاعزاء بالتوفيق و النجاح .

اعلام صحة الكرخ

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