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معهد الصحة العالي في الشعلة يبدأ اجراءات مقابلة الطلبة المتقدمين للدراسة على قناة التجسير 

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اجرى معهد الصحة العالي في الشعلة اجراءات مقابلة الطلبة المتقدمين للدراسة على قناة التجسير بحضور عميد المعهد الدكتور (ثائر راضي بدر ) و مسؤولة شعبة التمريض في دائرة صحة بغداد الكرخ (حذام اسماعيل)
و معاون العميد العلمي و رؤساء اقسام التمريض و التخدير و مدير التسجيل في المعهد ، حيث تم اجراء
المقابلة ضمن المعايير المعتمدة في المقابلة و تطبيق جميع التعليمات الوزارية بخصوص المقابلة من خلال تدقيق اوراق المتقدمين للقبول ضمن قناة التجستير و ذلك ضمن الخطة الوزارية الخاصة بأكمال الدراسة لغرض الحصول على شهادة اعلى ضمن اختصاصات التمريض و التخدير و اتباع التعليمات الصحية امنياتنا لطلبتنا الاعزاء بالتوفيق و النجاح .
اعلام صحة الكرخ
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